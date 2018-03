Zürich (ots) -



Wir laden Sie herzlich ein zur Medienkonferenz der Greater Zurich

Area AG (GZA), der Standortmarketing-Organisation des

Wirtschaftsraums Zürich.



Datum: Freitag, 16. März 2018, 10.15 Uhr

Ort: Greater Zurich Area AG, Limmatquai 122, 8001 Zürich



Programm: Ab 10.00 Uhr: Kaffee und Gipfeli 10.15 Uhr:



- Präsentation Jahresergebnis 2017: Sonja Wollkopf Walt,

Geschäftsführerin, Greater Zurich Area AG

- Beispiel einer erfolgreichen Ansiedlung aus dem Ausland: Jiang

Wenyan, Gründerin und Vorsitzende, YUNEEC International (auf

Englisch)



- Die Greater Zurich Area als Weltzentrum der Drohnen-Technologie:

Kevin Sartori, Auterion AG und PX4 (Open Source Plattform)



11.00-11.30 Uhr Fragen / Diskussion



Sonja Wollkopf Walt, die Geschäftsführerin der GZA, präsentiert

das Jahresergebnis 2017: Wie viele ausländische Unternehmen wurden

angesiedelt? Wie viele Arbeitsplätze haben diese geschaffen? Aus

welchen Technologien, Branchen und Regionen stammen sie?



Im zweiten Teil der Medienkonferenz geben wir Ihnen Einblick in

das Technologie-fokussierte Standortmarketing der GZA. Wussten Sie,

dass sich der Wirtschaftsraum Zürich in den letzten Jahren zum

weltweit führenden Zentrum für Drohnen-Technologie entwickelt hat?

Wir beleuchten diese Tatsache aus zwei Perspektiven:



Jiang Wenyan, die Gründerin von YUNEEC International, erläutert

die Standortwahl Greater Zurich Area und gibt Einblick in die

Aktivitäten des Drohnenherstellers aus Hong Kong. Das Unternehmen

betreibt seit Ende 2016 in Schlieren ZH unter dem Namen Advanced

Technology Labs AG einen Entwicklungsstandort mit zurzeit 9

Mitarbeitenden und plant bis Ende Jahr einen Ausbau auf 15 Personen.



Dieser Teil der Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.



Kevin Sartori, ein Zürcher Unternehmer und Software-Entwickler,

stellt das hiesige Drohnen-Ökosystem aus Hochschulen, Talenten,

Unternehmen und Behörden vor. Denn Ökosysteme sind für ein

erfolgreiches Standortmarketing unerlässlich. Modernes

Standortmarketing ist weit mehr als die Bereitstellung von

Informationen oder die Bewerbung harter Standortfaktoren. Vielmehr

vermarktet die GZA mit ihren öffentlichen und privaten Partnern die

im Wirtschaftsraum vorhandenen technologischen Kompetenzen und

vernetzt ausländische Unternehmen mit den relevanten Akteuren.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Kontakt:

Reto Sidler

Leiter Kommunikation und Marketing

Greater Zurich Area AG

Tel. 044 254 59 07

reto.sidler@greaterzuricharea.com