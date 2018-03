Reykjavík, Island (ots/PRNewswire) -



- Der Präsident von Island und die First Lady laden die Welt ein, bei Team Iceland mitzumachen. - Es ist egal, wessen Fan Sie sind, Island möchte Sie in seinem Team dabei haben und an seiner Freude und Erwartung teilhaben lassen. - Island ist mit 340.000 Bürgern bei Weitem die kleinste Nation, die sich je für die Fußballweltmeisterschaft qualifiziert hat.



Es sind noch 100 Tage bis zu ihrem allerersten Weltmeisterschaftsspiel am 16. Juni, aber Island hat die Feier mit einer besonderen Botschaft angestoßen, die der Präsident und die First Lady mitteilten. Sie haben die Welt eingeladen, die Vorfreude und Erwartung der Nation zu teilen, indem sie Team Iceland beitreten, einem digitalen Hub für Island-Fans, auf dem man alles Isländische feiern kann.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/651297/Icelandic_Presiden t_First_Lady_Football.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/651298/Icelandic_Presiden t_First_Lady.jpg )



Islands Teilnahme an der Fußballweltmeisterschaft ist unerforschtes Neuland, denn mit einer Bevölkerung von nur 340.000 ist Island bei Weitem die kleinste Nation, die es je in dieses Turnier geschafft hat. Die zweitkleinste Nation, die sich dieses Jahr qualifiziert hat, ist Uruguay mit 3,5 Millionen Einwohnern. Im Geist der Inklusivität gibt Team Iceland der ganzen Welt die Möglichkeit, den Inselstaat zu unterstützen, der auf der größten Sportbühne der Welt auftritt.



Im Einladungsfilm (https://www.youtube.com/watch?v=88qNMYsE0LE&feature=youtu.be) zeigen Präsident Guðni Th. Jóhannesson und First Lady Eliza Reid ihre Fußballkünste, während sie unterstreichen, wie immens stolz Island auf diese Qualifikation ist. Präsident Jóhannesson sagte: "Gewinnen oder verlieren - es gibt immer dieses aufregende Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein, selbst wenn man klein ist." First Lady Ms. Reid fügte an: "Machen Sie mit bei der Feier; jeder ist willkommen, egal wessen Fan Sie sind, was Sie glauben, wo Sie leben, es gibt für Sie einen Platz in unserem Team".



Fans werden zum Beitritt ein personalisiertes Digital-Trikot erhalten mit ihrer eigenen Mannschaftsnummer und ihrem "isländischen" Namen. Isländische Nachnamen setzen sich aus dem Vornamen des Vaters oder der Mutter zusammen und werden mit "dóttir" für Tochter und "son" für Sohn kombiniert. So würde eine Frau namens Emily mit einem Vater, dessen Name Peter ist, Emily Petersdóttir heißen. Jeder der "Team Iceland" beitritt, wird auch die Chance haben, eine Reise nach Island zu gewinnen.



Für weitere Informationen über Team Iceland und zur Anmeldung, besuchen Sie bitte: teamiceland.com (http://www.teamiceland.com) und beteiligen Sie sich an den Gesprächen in den sozialen Medien unter TeamIceland



OTS: Icelandic Tourism Board (Inspired By Iceland) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102972.rss2



Pressekontakt: erhalten Sie hier: Inspired By Iceland "Inspired by Iceland" ist eine gemeinsame Marketing-Initiative für Island und wird durch "Promote Iceland" in enger Zusammenarbeit mit der Regierung, der Tourismus-Industrie, Handel und anderen Interessenvertretern in Island geleitet. Team Iceland teamiceland.com TeamIceland Inspired By Iceland http://www.inspiredbyiceland.com Youtube - http://www.youtube.com/user/inspiredbyiceland Twitter - @icelandinspired Facebook - http://www.facebook.com/inspiredbyiceland Instagram - Inspiredbyiceland