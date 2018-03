Neckarsulm (ots) -



Mehr Datenvolumen - unverändert günstig: Lidl kommt dem Kundenwunsch nach mehr Highspeed-Datenvolumen fürs mobile Surfen entgegen und passt seine Tarife an. Gemeinsam mit seinem Kooperationspartner Vodafone stellt das Unternehmen den Neu- und Bestandskunden von Lidl Connect ab dem 13. März innerhalb ihres jeweiligen Tarifs mehr Datenvolumen für schnelles Surfen zur Verfügung. Damit können sie in D-Netz-Qualität mit bis zu 32 MBit/s surfen.



Die Tarifanpassungen in der Übersicht:



- Smart XS: von 250 MB auf 500 MB - Smart S: von 1,25 GB auf 1,5 GB - Smart L: von 2 GB auf 3 GB - All-Net-Flat: von 3 GB auf 5 GB



Mit den verschiedenen Tarifen bietet Lidl Connect das richtige Angebot für die ganze Familie, für jedes Nutzungsverhalten vom Einsteiger bis zum Vielnutzer: Die Smart-Tarife sind bereits ab 4,99 Euro für vier Wochen erhältlich, Vielnutzern bietet Lidl Connect die All-Net-Flat für 19,99 Euro für vier Wochen. Nutzern der All-Net-Flat steht neben kostenlosen Gesprächen und SMS in alle deutschen Netze künftig ein High-Speed-Datenvolumen von 5 GB zur Verfügung. Neukunden, die noch bis 31. März wechseln und ihre Rufnummer zu Lidl Connect mitnehmen, erhalten darüber hinaus 50 statt 25 Euro Wechselbonus.



Mit dieser Volumenerhöhung unterstreicht Lidl seinen Anspruch an ein kundenfreundliches und faires Mobilfunkangebot, das von Focus Money im Test "Fairster Mobilfunkanbieter" mit "sehr gut" ausgezeichnet wurde.



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



