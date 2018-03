Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) -



Die Hasselblad-Stiftung freut sich bekanntzugeben, dass der kolumbianische Künstler Oscar Muñoz den Internationalen Preis für Fotografie 2018 erhalten wird, der mit 1.000.000 SEK dotiert ist (etwa 125.000 USD). Die Preisverleihung findet in Göteburg, Schweden, am 8. Oktober 2018 statt. Am 9. Oktober findet ein Symposium zu Ehren von Oscar Muñoz statt, gefolgt von der Eröffnung einer Ausstellung seiner Arbeiten im Hasselblatt Center sowie der Veröffentlichung eines neuen Buchs über den Künstler, herausgegeben vom Verlag der Buchhandlung Walther König.



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:



https://www.multivu.com/players/uk/8284951-oscar-munoz-hasselblad- award-winner-2018/



Die Verlautbarung der Stiftung über den Hasselblad-Award-Preisträger 2018, Oscar Muñoz:



Das Vergehen der Zeit, die Launen der Geschichte und die Desintegration des Bildes formen die zentrale Forschung in der Arbeit von Oscar Muñoz, die die Zuverlässigkeit des fotografischen Mediums in Frage stellt. Seine skulpturalen Installationen verbinden die lichtempfindlichen Charakteristika der Fotografie und bewegliche Bilder mit Elementen wie Wasser, Holzkohle, Zeichnungen und Projektionen. Er entwickelt auf geniale Weise experimentelle Strategien, die die Flüchtigkeit des Bildes und seine Umgestaltung in Zeit und Raum hervorrufen. Das Werk von Oscar Muñoz ist durchdrungen von einer jenseitigen Qualität und liefert eine Metapher für die menschliche Existenz.



Die Jury



Die Hasselblad-Award-Jury, die ihren Vorschlag dem Aufsichtsrat der Hasselblad-Stiftung vorlegte, bestand aus:



Mark Sealy, Chair



Curator und Director, Autograph ABP, London



Marta Gili



Director, Jeu de Paume, Paris



Paul Roth



Director, Ryerson Image Centre, Toronto



Bisi Silva



Gründer und Artistic Director, Centre for Contemporary Art, Lagos



Hripsimé Visser



Curator of Photography, Stedelijk Museum, Amsterdam



"Ich stolpere ständig über dieselben Gefühle von Unglauben und Freude, wenn ich daran denke, dass meine Arbeit in eine Reihe mit den Arbeiten der ausgezeichneten Künstler gestellt wird, die den Hasselblad-Award vor mir erhalten haben. Ich bin auch dankbar für die mir erwiesene Ehre, die mich ermutigt, weiterhin mit Intensität und Leidenschaft zu arbeiten",sagte Oscar Muñoz, Hasselblad-Award-Preisträger 2018.



Über die "Hasselblad Foundation"



Die Hasselblad-Stiftung wurde 1979 gemäß dem Testament von Erna und Victor Hasselblad eingerichtet. Die jährliche internationale Auszeichnung für außerordentliche Leistungen auf dem Gebiet der Fotografie wird als einer der renommiertesten Fotografie-Preise der Welt angesehen.



