Syriens Gewaltherrscher will mit Putins Hilfe das ganze Land erneut unterwerfen. Die Uno schaut Assads Gemetzel nur gelähmt zu. Ein Analyse.

Hinter verschlossenen Türen debattierten in New York die Mitglieder des Weltsicherheitsrates. Thema ist Syriens verheerender Bürgerkrieg. Die Diplomaten äußerten sich entsetzt über das Leid der Menschen in dem Bürgerkriegsland. Fast Gleichzeitig warnte der Uno-Hochkommissar für Menschenrechte, Seid Ra'ad al-Hussein: Die fast 400.000 verzweifelten und hungernden Kinder, Frauen und Männer im Rebellengebiet Ost-Ghuta stünden nichts weniger bevor als eine "Apokalypse".

Unterdessen schaffte das Regime des Machthabers Baschar al-Assad in Ost-Ghuta blutige Fakten. "Das Regime spaltet das belagerte Ghuta in zwei Teile", meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch. Der mögliche Etappensieg der Assad-Truppen und der mit ihnen verbündeten Milizen ist nur durch den Militärbeistand Russland möglich - und er wurde erkauft mit dem Tod Hunderter Zivilisten, die durch Assads Beschuss vor den Toren von Damaskus starben.

Eigentlich aber sollten die Waffen in ganz Syrien schweigen, so steht es auf dem Papier. Auf dem Papier des Weltsicherheitsrates, der am 24. Februar seine Resolution 2401 verabschiedete. Darin fordert das potenziell ...

