FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine Verluste am Donnerstagnachmittag wettgemacht und den Vorwärtsgang eingelegt. Zuletzt stieg der Index um 0,66 Prozent auf 12 325,72 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf summiert sich das Plus auf rund 3,5 Prozent. Allerdings war der Kurs zum Wochenstart noch auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 stieg am Donnerstag um 0,83 Prozent.

Gute Stimmung schwappte von der Wall Street über den Atlantik. Dort legte der Dow Jones Industrial im frühen Handel um rund ein halbes Prozent zu. Dass die Europäische Zentralbank die Anleger auf ein Ende der Billiggeldflut einstellte, bewegte die Kurse indes kaum. So hatte die EZB bei ihrer Zinsentscheidung auf die zuletzt übliche Formulierung verzichtet, dass die Notenbank ihre milliardenschweren Anleihekäufe ausweiten könnte, sollten sich die Rahmenbedingungen verschlechtern./mis/das

ISIN DE0008469008 EU0009658145

AXC0271 2018-03-08/16:06