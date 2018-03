In Frankfurt plant Lidl Metropolfilialen, über die je nach Bedarf Geschosse für Wohnungen gebaut werden können. Auch ein anderer Discounter mischt auf dem Wohnungsmarkt mit.

Lidl will seine Präsenz in Ballungszentren stärken - und wählt dazu eine außergewöhnliche Maßnahme: Der Discounter will sogenannte Metropolfilialen eröffnen. In Frankfurt am Main erfolgte für die erste bereits der Spatenstich, eine weitere ist laut dem Lebensmittelhändler bereits in Planung.

Durch das neue Format spart Lidl sehr viel Platz. Die Parkplätze der Metropolfilialen befinden sich ausschließlich unter dem Geschäft, sodass mehr Platz für die Verkaufsfläche bleibt. Über eine Rollsteige gelangen die Kunden in das Geschäft.

Die erste Filiale soll der Lebensmittelzeitung zufolge über mehr als 100 Stellplätze und eine Verkaufsfläche von 1700 Quadratmetern verfügen - bei einer fast dreimal so großen Grundstücksfläche. Je nach Bedarf baut Lidl Geschosse für Wohnungen noch über die Filiale, berichtet das Branchenblatt.

