FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen setzt sich am Donnerstagnachmittag eine freundliche Tendenz durch. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt aktuell 0,9 Prozent auf 3.409 Punkte. Händler verweisen auf Mario Draghi. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die Stimmung deutlich aufgehellt. Die EZB hat die Wachstumsprognose für das laufende Jahr nach oben und die Inflationsprognose für das kommende Jahr nach unten genommen.

"Mehr Wachstum bei weniger Inflation, das ist günstig", sagt ein Händler. Die langen Zinsen kommen wieder etwas zurück, und der Euro ist wieder unter 1,24 Dollar zurückgefallen, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 1,2446 Dollar geklettert war. Aktuell geht er mit 1,2376 Dollar um. Allerdings zeigen sich Marktteilnehmer vor dem Dekret von US-Präsident Donald Trump zu möglichen Einfuhrzöllen immer noch zurückhaltend, besonders am deutschen Markt.

Der DAX notiert 0,6 Prozent höher bei 12.322 Punkten. Nach Handelsschluss in Europa könnte Trump per Dekret die angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte absegnen. Ob und welche Ausnahmen es dabei gibt, bleibt abzuwarten. Weil in der Folge eine Eskalationsspirale und damit auch Zölle auf Autos befürchtet werden, kommen Auto-Aktien nicht richtig in Fahrt und bremsen den DAX. VW verlieren 0,1 und Daimler 0,3 Prozent, BMW notieren unverändert. Trump hat gedroht, im Fall von Gegenmaßnahmen der EU auf die Aluminium- und Stahlzölle auch europäische Autos mit einem Importzoll von 25 Prozent zu belegen.

Merck-Aktie leidet unter Ausblick

Auf Untenehmensseite hat die Berichtssaison am Donnerstag noch einmal Fahrt aufgenommen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat im vierten Quartal mehr verdient und umgesetzt als von Analysten erwartet und seine Jahresziele erreicht. Die Kritik konzentriert sich jedoch auf den Ausblick. Die Analysten von Bryan Garnier stellen sich auf ein weiteres schwieriges Jahr für den Pharmakonzern ein. Wie die DZ Bank anmerkt, liegt die Unternehmensprognose eines stärkeren Gewinnrückgangs vor allem währungsbedingt unter den Erwartungen der Analysten. Für die Aktie geht es um 4,5 Prozent nach unten.

Unterstützt von einem Sondereffekt aus der US-Steuerreform und von verbesserten Margen im Gasegeschäft hat Linde im vierten Quartal den Nettogewinn fast verdoppelt. Und Linde rechnet auch nach der Fusion mit Praxair mit einem Verbleib im DAX. Die Aktien könnten dann sowohl im S&P-500 als auch im DAX notiert werden. Der Kurs gewinnt 2,1 Prozent.

Unter Druck stehen Hugo Boss, sie geben um 6,3 Prozent nach. Der Modekonzern rechnet dank florierender Geschäfte in China im laufenden Jahr zwar mit einem beschleunigten Umsatzwachstum, ist beim Gewinn allerdings wegen Investitionen und Belastungen von der Währungsseite nicht so optimistisch.

Rätselraten bei Axel Springer

Die Zahlen des französischen Energieversorgers Engie kommen gut an, für die Aktie geht es um 4,1 Prozent nach oben. Die Analysten von Bryan Garnier stellen die Entwicklung beim Ergebnis heraus. Mit 2,6 Milliarden Euro habe es positiv überrascht. Zudem liege die Gewinnprognose für 2018 oberhalb der Markterwartung und auch der Dividendenvorschlag von 75 Cents je Aktie sei eine positive Überraschung. Ein Marktteilnehmer merkt als Kurstreiber zudem an, dass Engie nach Aussage des CFO kein Interesse am Kauf von Innogy habe. Innogy geben um 0,7 Prozent nach.

Der Kurs von Axel Springer knickt nach der Zahlenvorlage um 7,6 Prozent ein, was Händler etwas ratlos lässt. Die Zahlen seien insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, hieß es zunächst. Nach und nach setzt sich im Handel die Meinung durch, dass der Ausblick der Hauptgrund für die Abgaben sein dürfte. Barclays stört sich am organischen Umsatzausblick. Das Unternehmen stelle einen Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich in Aussicht; die Analysten seien aber bislang von 4,8 Prozent ausgegangen. Für ein Unternehmen, dessen Aktie sich 2017 sehr stark entwickelt habe, sei dies nicht genug. Seit Jahresbeginn hat das Papier zu den rund 46 Prozent aus 2017 noch einmal 11 Prozent zugelegt.

Hochtief mit Gerangel um Autobahnbetreiber Abertis hoch

Hochtief gewinnen 8,2 Prozent. Um eine teure Bieterschlacht um den spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis zu vermeiden, führen der Hochtief-Mutterkonzern ACS und sein Wettbewerber, der italienische Autobahnkonzern Atlantia, Gespräche über eine gemeinsame Lösung. Gegenwärtig hat Hochtief mit seinem Angebot, das Abertis mit 17,1 Milliarden Euro, im Rennen um Abertis die Nase vorn.

Nach Einschätzung aus dem Handel wäre ein gemeinsames Gebot eine elegante Lösung. Atlantia verfüge auf der einen Seite über die wesentlich tieferen Taschen als ACS und deren Tochter Hochtief. Auf der anderen Seite bevorzuge die spanische Regierung eine spanische Lösung. ACS steigen um über 8 Prozent, Atlantia um 4,9 Prozent, und Abertis verlieren 3,7 Prozent.

Mit einem Kurssprung um 11 Prozent reagieren Evotec auf die Mitteilung, dass das Hamburger Biotechnologieunternehmen in exklusiven Verhandlungen mit Sanofi bezüglich des Aufbaus einer Plattform zur Erforschung und Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten steht. Telefonica Deutschland steigen um 3 Prozent. Laut der Wirtschaftswoche will sich die Muttergesellschaft Telefonica aus dem deutschen Markt zurückziehen. Dann könnte ein Bieterkampf um die deutsche Tochter ausbrechen, heißt es am Markt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.408,97 0,94 31,61 -2,71 Stoxx-50 2.996,38 0,80 23,89 -5,71 DAX 12.322,04 0,63 76,68 -4,61 MDAX 25.976,22 0,55 141,23 -0,86 TecDAX 2.652,00 2,18 56,61 4,86 SDAX 12.165,68 0,76 91,26 2,35 FTSE 7.182,27 0,34 24,43 -6,89 CAC 5.246,72 1,14 58,90 -1,24 Bund-Future 156,84 0,18 -3,05 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Mi, 17:03 % YTD EUR/USD 1,2372 -0,31% 1,2404 1,2402 +3,0% EUR/JPY 131,34 -0,28% 131,41 131,44 -2,9% EUR/CHF 1,1711 +0,03% 1,1690 1,1686 +0,0% EUR/GBP 0,8920 -0,08% 0,8924 1,1202 +0,3% USD/JPY 106,15 +0,02% 105,94 105,99 -5,8% GBP/USD 1,3872 -0,21% 1,3898 1,3893 +2,7% Bitcoin BTC/USD 9.875,66 -2,4% 10.027,70 10.700,90 -27,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,91 61,15 -0,4% -0,24 +0,8% Brent/ICE 64,25 64,34 -0,1% -0,09 -2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.322,82 1.325,60 -0,2% -2,78 +1,5% Silber (Spot) 16,45 16,50 -0,3% -0,05 -2,9% Platin (Spot) 951,95 954,00 -0,2% -2,05 +2,4% Kupfer-Future 3,08 3,12 -1,5% -0,05 -6,9% ===

