Die Foundation wird mit David Drake zusammenarbeiten, um das WINGS-Tool für die Bewertung von digitalen Vermögenswerten und die Preisfindung bei Family Offices zu fördern ZUG, Schweiz, 8. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die WINGS Foundation (https://www.wingsfoundation.ch/) (wingsfoundation.ch (http://www.wingsfoundation.ch/)) gab heute die Aufnahme von David Drake, dem Gründer und Vorsitzenden von LDJ Capital, in ihren Beirat bekannt. Durch diesen Beratungsvertrag erhalten Top-Blockchain-Projekte, die WINGS nutzen, die Gelegenheit, auf Drakes ausgedehntes Netzwerk von Family Offices und Anlegern zuzugreifen. Neben dem Vorsitz von LDJ Capital ist Drake zudem Vorsitzender von LDJ Real Estate Group, Drake Hospitality Group, The Soho Loft Media Group und Victoria Partners, einem Netzwerk von 300 Family Offices mit Sitz in London. LDJ Capital hat derzeit über 50 globale Direktoren und Partner und unterhält Beziehungen zu Institutionen und Family Offices mit einem Vermögen von 1,5 Billionen US-Dollar. Drake ist zudem Berater mehrerer Blockchain-Unternehmen, darunter BLOCKv, Coinme, Cappasity, DOVU und ICOBox. Unternehmen, die WINGS nutzen, werden über einen dezentralen Mechanismus kuratiert und bewertet, bei dem die Community-Mitglieder das Potenzial jedes Projekts bewerten. Die WINGS-Community wird dazu angeregt, die besten Projekte zu präsentieren und ihre Aufmerksamkeit auf potenzielle ICO-Beitragsleister und Post-ICO-Anleger zu lenken. "Ich fühle mich geehrt, ein Teil der WINGS Foundation zu sein, und freue mich darauf, eine engere Beziehung zwischen Family Offices und digitalen Vermögenswerten aufzubauen", sagte David Drake. "In der heutigen wachsenden Branche suchen wir nach soliden Geschäftschancen und engagieren uns stark für Innovationen. WINGS verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der strategischen Partnerschaft mit erfolgreichen ICOs. Für meine Familie und andere Family Offices ist es wichtig, dass wir für die mächtigsten Familien der Welt ein Sprungbrett in die Kryptowährungsbranche haben. WINGS ist dieser Schritt für Family Offices." "David Drake ist ein prominentes Mitglied der Krypto-Community und kann wertvolle Einblicke in die ICOs aus der Perspektive eines gefragten Family Office bieten", sagte Dominik Zynis, Mitgründer von WINGS. "Unser Engagement kann ein mächtiges Werkzeug für die Ethereum-Community und deren Zukunft sein." Die jüngsten Erfolgsgeschichten von WINGS sind unter anderem WePower, eine Blockchain-basierte Ökostrom-Handelsplattform, Domraider, die kürzlich ihre Ethereum-basierte MVP-Version der Echtzeit-Auktionsplattform Auctionity bekannt gegeben haben, sowie Sirin Labs, Hersteller des Finney-Blockchain-Smartphones, das mehr als 150 Millionen US-Dollar einbrachte. AuroraDAO, eine hybride, dezentrale Austausch- und Kryptobanking-Plattform, arbeitet seit Kurzem mit der WINGS Foundation zusammen, um sicherzustellen, dass ICOs, die den Crowd-Evaluierungsprozess von WINGS erfolgreich durchlaufen haben, sofort nach der Markteinführung auf idex.market notiert werden. ÜBER WINGS FOUNDATION

Die WINGS Foundation hat ihren Sitz in der Schweiz und besteht aus einem dezentralen Team von Fachleuten, das sich zum Ziel gesetzt hat, Blockchain-fähige Projekte mittels Crowdsourcing-Bewertung und -Kuration in den Mainstream zu bringen. WINGS setzt Smart-Contract-Technologie ein, um eine neue Art von aufstrebender, anreizorientierter Schwarmintelligenz für die Wertermittlung im Ethereum-Netzwerk zu ermöglichen. WINGS bietet erstklassige, geprüfte Bibliotheken mit Smart Contracts für Blockchain-basiertes Crowdfunding und dezentrale Governance nach der Finanzierung. Um mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie wingsfoundation.ch (https://wingsfoundation.ch/) PRESSEKONTAKT: Transform Group, wings@transform.pr (mailto:wings@transform.pr) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2a06be5-fab2-4a9b-aa04-476fc4a7ecec (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2a06be5-fab2-4a9b-aa04-476fc4a7ecec)

