Blockchain steht meistens in Verbindung mit Kryptowährungen: Nun wollen russische Forscher die Technologie nutzen, um Wahlumfragen vor Hackern zu schützen.

Das russische Meinungsforschungsinstitut VTSIOM will für die kommenden Präsidentschaftswahlen am 18.März in Russland Blockchain benutzen, um die Umfrageergebnisse zu überwachen. So teilte es das Institut in einer Pressemitteilung mit. "Bisher mussten wir die Website am Wahltag praktisch schließen, um zu verhindern, dass DDoS-Attacken und andere Angriffe von zahlreichen anonymen Hackern erfolgen", erklärt Generaldirektor Valery Fjodorov.

Das private Institut hat sich für das Projekt mit dem lokalen Start-up "2chain" zusammengeschlossen. Das Start-up habe sich auf Initial Coin Offerings spezialisiert, also einer Art Crowdfunding, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...