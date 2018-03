Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hatte der "tageszeitung" gesagt, ein rot-rot-grünes Bündnis sei keine Option.

Anders als Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sieht die Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, für ein rot-rot-grünes Bündnis durchaus eine Basis. "Ich erlebe auch als Bundesvorsitzende die Landesregierungen in Thüringen und auch in Berlin als sehr lebendig", sagte Baerbock am Donnerstag Reuters mit Blick auf ...

