Liebe Leser,

die Telekom verstärkt die IP-Umstellung: Wie der Dax-Konzern am Donnerstag bekannt gab, sollen von nun an über 745.000 Haushalte in mehr als 1.200 Städten und Gemeinden hierzulande von einer erhöhten Bandbreite profitieren.

IP-Umstellung geht auf dem Land offenbar voran

Im Mittelpunkt des Netzumbaus steht die IP-Telefonie, welche die konventionelle analoge Telefon-Technik nach und nach ablösen soll. So sei die IP-Umstellung in den etwa 50 größten Städten Deutschlands ... (Marco Schnepf)

