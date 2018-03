Der deutsche Discounter Aldi plant wohl die größte Expansion deiner Geschichte. In China sollen demnach 50 Filialen entstehen.

Aldi will in China 50 Filialen eröffnen und plant damit das größte Expansionsvorhaben seiner Unternehmensgeschichte. Das berichtet die Lebensmittel Zeitung". Gut ein Jahr nach dem Start eines E-Commerce-Angebots in China plant der Mülheimer Discounter demnach nun auch den Aufbau eines stationären Ladennetzes im Land. Expansionsteams würden derzeit bereits zusammengestellt.

Aldi nimmt damit den Markt mit den meisten Konsumenten ...

