Mainz (ots) - Woche 11/18



Sa., 10.3.



Bitte Änderungen beachten:



9.20 ZDF SPORTextra



Wintersport ... ca. 10.00 Uhr Weltcup Nordische Kombination Springen Reporter: Stefan Bier



ca. 14.30 Uhr Weltcup Nordische Kombination 10 km Langlauf Reporter: Stefan Bier



ca. 16.10 Uhr Langlauf-Weltcup 50 km Herren Reporter: Stefan Bier



Bitte streichen: Volker Grube



So., 11.3.



Bitte Änderung beachten:



10.15 ZDF SPORTextra Wintersport . . .



ca. 15.20 Uhr Langlauf-Weltcup 30 km Damen Reporter: Martin Hüsener



Bitte streichen: Volker Grube



Mi., 14.3.



Bitte Programmänderung beachten:



5.30 ZDF-Morgenmagazin



8.55 Heute im Parlament (HD/UT) Wahl der Bundeskanzlerin Reporter: Thomas Walde Moderation: Bettina Schausten



(Weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" und "Volle Kanne - Service täglich" entfallen.)



_______________



zu Mi., 14.3.



Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrekturen beachten:



22.50 ZDFzoom (HD/UT) Der lange Weg Deutschlands schwierigste Regierungsbildung Film von Lars Seefeldt und Natascha Langner Kamera: Thomas Frischhut, Chris Rowe, Gerd Sälhoff, Lars Seefeldt Deutschland 2018



23.35 Markus Lanz (VPS 23.20)



0.50 heute+ (VPS 0.35)



1.05 UEFA Champions League (VPS 0.50) Besiktas Istanbul - FC Bayern München Achtelfinale, Rückspiel



2.40 ZDFzeit Mensch Franziskus! (VPS 2.25)



3.25 Notruf Hafenkante (VPS 3.10)



4.10 auslandsjournal spezial Das System Putin - Russland vor der Wahl (VPS 3.55)



4.40 drehscheibe (VPS 5.10) -5.30



(Die Wiederholung "Die Rosenheim-Cops: Der letzte Atemzug" entfällt.)



Woche 14/18



Di., 3.4.



0.15 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Film Stars Don't Die in Liverpool" von Paul McGuigan



Woche 15/18



Di., 10.4.



0.15 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Steig. Nicht. Aus!" von Christian Alvart



Woche 16/18



So., 15.4.



16.30 planet e.: Die Schatzjäger Bitte korrekte Schreibweise beachten: Film von Franca Leyendecker



Bitte streichen: Layendecker



(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 4.20 Uhr berücksichtigen.)



