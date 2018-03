München (ots) -



Eine neue Folge mit Deutschlands bekanntester Auswanderer-Familie



- Neue Projekte bei den Reimanns - Sendetermin: Montag, 12. März 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II



Die Reimanns erobern Australien: Nach 28 Stunden Flug haben Konny und Manu die erste Etappe hinter sich. In Down Under wartet bereits Kumpel Bernd und gibt den beiden eine kurze Einweisung in das Monster-Wohnmobil. Danach geht es schon los. Doch das Linksfahren, unklare Wege und wilde Tiere machen es den Reimanns nicht leicht.



Konny und Manu haben sich entschieden. Gemeinsam wagen sie das Abenteuer Australien und werden drei Wochen lang mit einem riesigen Wohnmobil durch das Outback düsen. Bei ihrer Ankunft in der Hafenstadt Broome wartet bereits Kumpel und Wohnmobilexperte Bernd auf die beiden. Nach einer kurzen Einweisung starten die Reimanns ihre Tour.



Es geht querfeldein durchs Outback. Konny hat Probleme mit dem Linksfahren. Unklare Wege und wilde Tieren machen es den Reimanns nicht leicht. Direkt am ersten Tag stehen sie einem Krokodil gegenüber. So hatten sich die beiden Kult-Auswanderer das eigentlich nicht vorgestellt.



Das erste große Ziel der Reise ist die Wüstenmetropole Alice Springs. Dort müssen die Reimanns in zwei Wochen ankommen, um Töchterchen Janina und ihren Mann Coleman einzusammeln. Die beiden verbringen dort ihre verspäteten Flitterwochen. Für die letzte Woche wollen Janina und Coleman mit an Bord des Monster-Mobils gehen. Werden Konny und Manu es rechtzeitig schaffen?



"Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": Montag, 12. März 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II



Über die RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben":



Konny und Manu Reimann haben es geschafft. Gemeinsam mit Tochter Janina und Sohn Jason sind die Hamburger im Jahr 2004 nach Gainesville, Texas ausgewandert. Seit dem Umzug lebt die Familie ihren American Dream und hat sich mit viel Schweiß und Durchhaltevermögen ein kleines Imperium aufgebaut. Inzwischen sind Konny und Manu nach Hawaii gezogen, um auf der Insel O'ahu ein neues Konny Island aufzubauen. RTL II zeigt das Leben der sympathischen Macher im "Aloha State". "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist eine Produktion von Constantin Entertainment.



