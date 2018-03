Literacy Pro wird für die Fähigkeit gewürdigt, Schülern spannende authentische Titel nahezubringen, die ihre Lesekenntnisse steigern, und Lehrkräften Daten zur Differenzierung des Unterrichts bereitzustellen



New York (ots/PRNewswire) - Literacy Pro, ein innovatives digitales Alphabetisierungsprogramm der internationalen Sparte von Scholastic, einem globalen, auf pädagogische Inhalte für Schul- und Erziehungszwecke spezialisierten Medienunternehmen, wurde im Rahmen der 2018 GESS Education Awards als Primary Resource/Equipment Supplier of the Year (Anbieter des Jahres für elementare Ressourcen/Equipment) gewürdigt. Die Awards zeichnen qualitativ hochwertige und vielfältige Produkte, Ressourcen und Dienstleistungen sowie Persönlichkeiten im Bereich Lernen und Bildung, die besten Bildungseinrichtungen und die engagiertesten Mitglieder des Lehrerberufs aus.



Literacy Pro wurde als 'Primary Resource/Equipment Supplier of the Year' für seine Fähigkeit gewürdigt, Lehrkräfte dabei anzuleiten, die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 - 12 zu fördern und Lernende an authentische Bücher heranzuführen, die ihre Leseerfolge maximieren und eine Lesekultur an der Schule entwickeln.



Das derzeit in 47 Ländern eingesetzte Literacy Pro bietet eine adaptive Online-Bewertung, die das Leseverständnis der Schüler misst, und generiert eine personalisierte Liste von Büchern, die dem jeweiligen Leseniveau und den individuellen Interessen des Schülers entsprechen. Jeder Titel beinhaltet ein Quiz zum Textverständnis, mit dem die Lernenden Punkte für die Zertifikatsstufen im Programm sammeln können. Die Lehrkräfte wiederum haben Zugriff auf Dashboards, in denen sie detaillierte Berichte zu Unterrichtsentscheidungen einsehen können, um sicherzustellen, dass die Schüler das geforderte Leistungsniveau erreichen, das sich im Rahmen des Programms anpassen lässt, um unterschiedlichen Erfolgsindikatoren im Lehrplan gerecht zu werden.



Literacy Pro Library ist eine Erweiterung dieses Programms und bietet eine interaktive eBook-Bibliothek, die mehr als 900 Titel, unter anderem auch die populären Reihen Goosebumps (dt. Titel: Gänsehaut), Discover More, A True Book und weitere umfasst. Die Bibliothek enthält Ressourcen wie Hörbücher, interaktives Vokabular und eine Audio-Recording-Funktion für die Lernenden, um jedem Leser ein individuelles Erlebnis zu bieten. Zusätzlich dazu können die Pädagogen den Schülern Bücher je nach Lesestufe und Inhaltsbereich zuweisen, und den Lesefortschritt überwachen.



ZITATE:



Anne Boynton-Trigg, VP Export Sales and Marketing bei Scholastic



"Wir fühlen uns geehrt, dass Scholastic Literacy Pro als 'Primary Resource/Equipment Supplier of the Year' ausgezeichnet wurde, und als Programm gewürdigt wird, das Schülern wie Lehrern dient, und auf das Pädagogen sich verlassen können, um den Unterricht zu gestalten und das selbständige Lesen zu vermitteln. Mit seiner Fähigkeit, Schülern mühelos ansprechende, authentische Texte nahezubringen, die sie wirklich lesen möchten, kreiert das Programm eine Kultur des Lesens, die jedes Kind in ihren Bann zieht, und schafft gleichzeitig die Bereitschaft, lebenslang weiterlernen zu wollen.



Leticia Becerril, Pädagogin und Literacy Pro-Anwenderin, Colegio Cuernavaca, Mexiko



"Literacy Pro und Literacy Pro Library stellt uns Lehrern evidenzbasierte Daten zur Verfügung, damit wir die besten Lehr- und Lernentscheidungen treffen können, um unsere Schüler zu erfolgreichen, kompetenten Lesern zu machen".



Scholastic Literacy Pro ist 2017 mit dem BESSIE Award für die Best Primary Literacy Resource Website (Beste Website für primäre Alphabetisierungsressourcen) ausgezeichnet worden und gehörte zu den Finalisten für den 2018 BETT Award für Best Primary Content Resource (Beste Ressource für elementare Inhalte).



