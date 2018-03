Frankfurt am Main - Vor dem Hintergrund eines der historisch längsten Börsen-Aufschwünge scheint 2018 ein interessantes Jahr für die Kapitalmärkte zu werden, so die Experten von VanEck.Insbesondere an den globalen Anleihemärkten könnte es einen Wendepunkt geben. "Nachdem die Zinsen für zehnjährige US-Staatsanleihen im Juli 2016 bei 1,37 Prozent ihre Talsohle erreichten und konstant gestiegen sind, rechnen wir damit, dass die Zinsen zukünftig bei 3,5 Prozent liegen werden", sage Jan van Eck, Geschäftsführer von VanEck. "Damit wagen wir eine vergleichsweise aggressive Prognose, allerdings liegt sie nicht zu weit entfernt vom aktuellen Wert von 2,8 Prozent, der noch weiteres Wachstumspotenzial aufweist". Allerdings seien viele der Ansicht, dass der Markt für ein derartiges Zinsniveau noch nicht bereit sei. Die größten Risiken für die globalen Anleihemärkte lägen in einer veränderten Duration oder Verzinsung, wobei die Auswirkungen bei Staatsanleihen und im Investment-Grade-Bereich überwiegen würden.

