Bad Marienberg - Die IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000809058/ WKN 911064) plant, einen weiteren Aktienrückkauf durchzuführen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Vorstand und Aufsichtsrat haben am 08. März 2018 beschlossen, auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 24. ordentlichen Hauptversammlung vom 01. Juni 2017 gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien ("Aktienrückkaufprogramm 1/2018") durchzuführen.

Den vollständigen Artikel lesen ...