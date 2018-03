New York - Dank weiter nachlassender Ängste vor einem internationalen Handelskonflikt ist die Wall Street am Donnerstag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Gut eine Stunde nach dem Börsenstart stieg der Dow Jones Industrial um 0,19 Prozent auf 24 847,94 Punkte. Bereits am Mittwoch hatte der drohende Handelskonflikt seinen Schrecken etwas verloren, so dass der New Yorker Leitindex seine zwischenzeitlich deutlichen Verluste sichtbar eingedämmt hatte.

Über 100 Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses aus Donald Trumps republikanischer Partei sprachen sich in einem Brief an den US-Präsidenten gegen dessen geplante Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe aus. Mittlerweile liess Trump verlauten, es könne Ausnahmen für Kanada und Mexiko geben - ursprünglich wollte er noch an diesem Donnerstagnachmittag (Ortszeit) ein entsprechendes Dokument unterzeichnen. Im Fokus der Anleger stand ansonsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...