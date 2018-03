Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

BlueJeans setzt neue Maßstäbe für schnelle, komfortable und produktiveMeetings(press1) - Neue Nutzererfahrung befriedigt die Nachfrage nach zeit- undortsunabhängigen interaktiven Besprechungen mit einer breiten Palette vonGerätenMünchen, 08. März 2018 - [1]Blue Jeans Network, Inc. [2], der erste Cloud-Service für die Verbindung von Desktops, mobilen Geräten und Raumsystemenin einer Videokonferenz, präsentiert seine überarbeiteteKonferenzplattform für moderne Arbeitsumgebungen [3]. In ihrer neuestenVersion ist die BlueJeans-Desktop-App so anwenderorientiert wie nie zuvor.Von Tausenden Nutzern getestet und für sehr gut befunden, bietet sie eineschnelle, komfortable und attraktive Konferenzerfahrung mit genau derrichtigen Mischung an vertrauten Funktionen und intuitiven Neuerungen.Durch seine umfassende Geräteunterstützung schlägt BlueJeans die Brückezwischen Video-, Audio- und Webkonferenzen und den Kollaborations- undMessaging-Tools, die zum täglichen Handwerkszeug heutiger Büroarbeitergehören. Für exzellentes Breitband-Audio mit Raumklang undRauschunterdrückung ist seit neuestem Dolby Voice(R) in den gesamtenBlueJeans-Audiostack integriert, von der Cloud bis zum Client und fürjedes beliebige Endgerät."Bei der Entwicklung der neuen BlueJeans-Erfahrung haben wir uns mehr dennje auf unsere Nutzer konzentriert und den Fokus dort gesetzt, wo erhingehört: auf die Menschen und die Ideen, die der Motor fürGeschäftserfolg, Kollaboration und Produktivität sind", erklärt MarkStrassman, Chief Product Officer von BlueJeans. "Das neue BlueJeans istdie eleganteste und natürlichste Form der Online-Konferenz, die der Marktderzeit zu bieten hat. Mit der neuen App können die Nutzer sofortproduktiv interagieren, während den Administratoren leistungsfähigeSicherheits-, Kontroll- und Managementfunktionen zur Verfügung stehen.""BlueJeans ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Meeting- undKollaborationsprozesse von LinkedIn. Das neue Konferenzerlebnis markierteine bedeutende Weiterentwicklung und bietet genau das, was wir vonBlueJeans erwarten: Management und Kontrolle für unsere Administratorenund eine Nutzererfahrung, in der sich jeder sofort zurechtfindet", lobtBrian Frank, VP Operations von LinkedIn.Renommierte Partner wie Dolby Laboratories, Facebook, Kaptivo, Polycom,Microsoft und Voicera unterstützen BlueJeans dabei, eine konsistenteErfahrung auf allen Unternehmensgeräten innerhalb und außerhalb derBüroumgebung bereitzustellen und innovative Anwendungen für den digitalenArbeitsplatz des 21. Jahrhunderts zu entwickeln.ModernMit digitalen Assistenten, interaktiven Whiteboards und vielem mehr machenBlueJeans und seine Partner die klassische Online-Konferenz zu einemintelligenten Meeting, das die Produktivität der Teilnehmer messbarsteigert. Die folgenden Integrationen sind besonders hervorzuheben:· Alexa for Business ermöglicht den Teilnehmern, sich mittelsSprachsteuerung in ein Meeting einzuklinken und BlueJeans-Funktionenauszuwählen, indem sie Amazon Echo als Mikrofon benutzen.· Kaptivo verwandelt Whiteboards in Echtzeit-Kollaborationswerkzeuge, aufdenen Bilder und live gestreamte Inhalte angezeigt werden können.· Eva, eine KI-Assistenzsoftware von Voicera, nimmt an Meetings teil, hörtzu, macht Notizen, erfasst die wichtigsten Gesprächspunkte und erstelltTranskripte oder Protokolle sowie Aktionspunkte, die dann per E-Mail oderSlack weitergeleitet bzw. in Systeme wie Salesforce eingespeist werdenkönnen. Eva ist momentan nur in englischer Sprache erhältlich.KomfortabelBlueJeans setzt auf die simple One-Touch-Konferenzteilnahme undunterstützt dabei ein weites Spektrum von Geräten, Kollaborations- undMessaging-Tools wie Slack, Atlassian HipChat und Skype. Dadurch kann sichjeder Nutzer mit maximaler Produktivität einbringen, sei es über seinenative App, einen Browser oder ein Raumsystem. Hier ein kurzer Überblicküber die Komfort-Highlights:· Das Dolby Conference Phone mit Dolby Voice-Technologie ermöglicht dieOne-Touch-Teilnahme an Meetings mit bester Breitband-Tonqualität und ohnestörende Hintergrundgeräusche oder Aussetzer.· Mit Workplace by Facebook können BlueJeans-Meetings an ausgewählteWorkplace-Gruppen gestream werden, um deren Mitgliedern Inhaltebereitzustellen und sie an Events teilnehmen zu lassen.· Microsoft-Kunden können mit dem BlueJeans Gateway for Microsoft Teamsper einfachem Mausklick mit jedem Raumsystem ein Meeting starten und dabeieine native Kalenderfunktion nutzen. Ergänzt wird dies durch dieintegrierte Planungsfunktion von Microsoft Office 365, mit der dieTeilnehmer aus ihren Mac- und Windows-Systemen sowie aus Outlook WebAccess heraus Kalender- und Meeting-Einträge vornehmen können.· Auch die Besitzer von Polycom-, Cisco- und LifeSize-Raumsystemenprofitieren von den One-Touch-Konferenzen, Kalenderintegrationen undzentralen Kontrollfunktionen für Administratoren.· Positiv ist auch die Unterstützung des WebRTC-Standards für zahlreicheBrowser. Abgerundet wird das Komfortpaket durch die Möglichkeit, Kundenund Partner zu interaktiven Video-/Audiokonferenzen mit Content Sharingeinzuladen, ohne dass diese eine Anwendung herunterladen oder installierenmüssen.VertrauenswürdigIn seiner überarbeiteten Version setzt BlueJeans noch deutlicher alsbisher auf kompromisslose Sicherheit, Managementfähigkeit, Performance undKontrolle. Konkret sind folgende Features zu nennen:· Das branchenführende Command Center [4] wurde zu einem interaktiven Live-Dashboard für Konferenzmanagement und -service mit Alerts und mehr als 70Leistungsmetriken ausgebaut, so dass BlueJeans-Kunden und -Partnerjederzeit detaillierte Einblicke in ihre Online-Konferenzen haben.· BlueJeans meldet zudem den erfolgreichen Abschluss des fünften SOC 2-Audits und die Vorlage des SOC 3-Reports, mit dem Dienstleister denNachweis über interne Kontrollmechanismen ihrer Systeme erbringen. DerProzess sieht ein mehrmonatiges Audit durch externe Prüfer vor und istPrüfungsstandard für die Skalierung von Cloud-Technologien in denEnterprise-Bereich.· Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) [5] der Europäischen Unionverpflichtet Unternehmen zu einem umfassenderen Schutz derpersonenbezogenen Daten von EU-Bürgern. BlueJeans wird sämtlicheVoraussetzungen für die DSGVO-Compliance noch vor dem Stichtag vom 25. Mai2018 vollständig erfüllen.Weitere Informationen:· Testen Sie die neue BlueJeans-Experience und erfahren Sie mehr überunsere Partner-Integrationen für eine zeitgemäße Meeting-Plattform:http://www.bluejeans.com/products/new-meetings-platform-announcement· Wenn Sie uns auf der Enterprise Connect besuchen und Live-Demos unsererPartner-Integrationen erleben möchten, erwarten wir Sie an Stand 1827.· Ausführliche Informationen zur neuen BlueJeans-Erfahrung finden Sie inunserem Blog unter: https://hub.bluejeans.com/blog/bluejeans-launches-new-meetings-experience-for-modern-workplaceÜber BlueJeans NetworkBlueJeans ist die Meeting-Plattform für die Arbeitswelt des 21.Jahrhunderts und der erste Cloud-Service, der Desktops, mobile Geräte undRaumsysteme in einer Videokonferenz verbindet. BlueJeans ist die Meeting-Plattform für die Arbeitswelt des 21.Jahrhunderts und der erste Cloud-Service, der Desktops, mobile Geräte undRaumsysteme in einer Videokonferenz verbindet. BlueJeans wird täglich vonTausenden von globalen Unternehmen für Meetings und Events genutzt, umunabhängig von Ort und Zeit eine produktive Kollaboration zu ermöglichen.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.bluejeans.com.

