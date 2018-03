Die Rettung des DAX, also das Zurückkommen in den verlassenen Trendkanal war positiv. Es war wie oben bei 12600 und bei 13600 nur eben umgekehrt. Jetzt hat der DAX Platz bis 12600 um sich auszutoben, was er wie wir wissen, sehr gut kann. Gestern wurde die 12000 erneut getestet und für gut befunden. Der DOW hilft ihm jetzt und steigt Richtung 25000. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...