Berlin (ots) - Der Chef der IG Metall, Jörg Hofmann, hat US-Präsident Donald Trump für seine geplanten Strafzölle heftig kritisiert: "Donald Trump handelt nicht nur falsch. Er übersieht auch: Wenn er die Produkte deutscher Autohersteller mit Importzöllen belegen will, dass die deutschen Hersteller die größten Exporteure von Autos aus den USA nach Europa sind. Ein Handelskrieg würde beiden Seiten schaden", sagte Hofmann dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). "Das dumpfbackige ,America First'-Denken macht sich auch bei uns breit, der Erfolg der AfD ist dafür ein Beleg"., sagte der Gewerkschafter weiter. Eine solche Politik vernichte in der Exportnation Deutschland Arbeitsplätze. "Ein freier und fairer Handel ist dagegen gut für alle Beteiligten und muss von der Politik gewährleistet werden. Neue Mauern dagegen werfen uns wirtschaftlich und politisch enorm zurück", sagte Hofmann.



