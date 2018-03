Die Fraktion der Grünen hat in einer Kleinen Anfrage nach den Kosten und der Verfügbarkeit von Kohlekraftwerken in der stillen Reserve gefragt. Der Antwort der Bundesregierung zahlen die Übertragungsnetzbetreiber dafür allein für dieses Jahr rund 150 Millionen Euro. Gebraucht wurden die Anlagen bis dato noch nicht - ohnehin wird den sehr trägen Kohlekraftwerken für das Hochfahren zehn Tage Zeit gegeben.Die Übertragungsnetzbetreiber haben für Kohlekraftwerke in Sicherheitsbereitschaft für 2017 Abschläge von insgesamt 85 Millionen Euro, für 2018 von insgesamt 149 Millionen Euro angesetzt und ausbezahlt. ...

