Hamad International Airport (HIA), ein aktiver Förderer von Kunst und Kultur, hat heute ein neues Kunstobjekt enthüllt: SMALL LIE des amerikanischen Künstlers KAWS. An der Zeremonie nahmen Dipl.-Ing. Badr Mohammed Al Meer, HIA Chief Operating Officer, Khalid Yousef Al Ibrahim, Qatar Museums (QM) Chief Strategic Planning Officer, und der Künstler selbst teil. Die Anschaffung von SMALL LIE gehört zur Initiative von Qatar Museums, Kunst für alle Menschen außerhalb der Galerie zugänglich zu machen. Mit diesem Neuzugang wertet der Flughafen seine Dauerausstellung aus mehr als zwanzig Kunstwerken auf, die von lokalen und internationalen Künstlern kreiert wurden.



Dipl.-Ing. Badr Mohammed Al Meer, Chief Operating Officer am HIA, kommentierte: "Die Kunstausstellung am HIA ist ein echter Augenschmaus für unsere Passagiere. SMALL LIE ist ein monumentales Kunstwerk. Für das Einbringen der Kisten musste unser Team die Flughafenfassade in Halle D demontieren, und die technische Installation nahm mehrere Wochen in Anspruch. Bis 2022 erwarten wir Passagierzahlen von 50 Millionen; unser blühender Flughafen will Transitreisenden eine unvergessliche Reise durch Kunst und Kultur bieten."



HIA ist strategisch an der Kreuzung zwischen Ost und West positioniert, und die ausgestellten Kunstobjekte bilden sämtliche Kulturen und Glaubensrichtungen ab. KAWS ist der vierte amerikanische Künstler, den das HIA-Kunstprogramm präsentiert. SMALL LIE war zuletzt im Yorkshire Sculpture Park in Großbritannien zu sehen. Jetzt hat es im Nordbereich des HIA nahe Halle E eine neue Heimat gefunden, ein strategischer Standort für die jährlich 30 Millionen Transitpassagiere des HIA.



KAWS betätigt sich als Maler, Bildhauer, Produktdesigner und Sammler und gilt als einer der profiliertesten Künstler unserer Zeit. Mit seiner einflussreichen Arbeit und modernen Kunst baut er eine Brücke zwischen Generationen und eröffnet jungen und vielfältigen Publikumsgruppen rund um den Globus die Welt der Popkultur.



Der Künstler kam selbst nach Katar, um sein Objekt zu präsentieren: "Ich hoffe, dass SMALL LIE die Passagiere in eine Traumwelt entführen kann", sagte KAWS. "SMALL LIE wurde durch meine kindliche Begeisterung für Holzspielzeug und die warme Empfindung der Holzmaserung inspiriert. Auf dieser Grundlage habe ich eine übergroße Skulptur erschaffen, die die emotionale Spannung zwischen Stärke und Güte ausdrücken soll. Ein Flughafen ist für mich ein neuartiger Ausstellungsort. Hier bietet sich ein Dialog mit den Reisenden und anderen Kunstobjekten, die am HIA zu sehen sind. Es ist die perfekte Bühne für SMALL LIE."



Die Kunstausstellung am HIA bildet eine Mischung aus standortspezifischen Kreationen und Objekten ab, die sorgfältig für den Flughafen ausgewählt wurden und das Drehkreuz in eine großräumige Galerie verwandeln. Zu den atemberaubenden Ausstellungsstücken gehören der unverwechselbare "Lamp Bear" des Schweizer Künstlers Urs Fischer, Oryx-Statuen des niederländischen Künstlers Tom Claassen und "Playground" des amerikanischen Bildhauers Tom Otterness. Die Kollektion am HIA soll schon bald erweitert werden.



