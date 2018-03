Hannover - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer heutigen Ratssitzung leichte Adjustierungen bei der Wortwahl vorgenommen, während sie die Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen hat, so die Analysten der Nord LB.Auch das Volumen der Nettoanleihekäufe im Rahmen des Expanded Asset Purchase Programme (EAPP) von monatlich EUR 30 Mrd. werde bis September auf dem bisherigen Niveau belassen. Allerdings habe sich der EZB-Rat heute einstimmig entschieden, den volumenbezogenen Teil des Easing Bias in der Forward Guidance zum EAPP, wonach die Nettoankäufe bei Bedarf hinsichtlich des Umfangs ausgeweitet werden könnten, fallenzulassen. Das Timing sei nach den zuletzt volatileren Marktbewegungen und angesichts neuer Risiken in Form der von Donald Trump angekündigten Strafzölle und dem Wahlergebnis in Italien schon eine kleine Überraschung. Staatsanleihen seien in der Folge unter Druck geraten.

Den vollständigen Artikel lesen ...