Eine repräsentative Befragung kommt zu dem Ergebnis, dass nur 18 Prozent der Frauen ein höheres Einkommen als ihr Mann haben.

Nur etwa jede sechste Frau in Deutschland verdient einer Umfrage zufolge mehr als ihr Partner. In einer repräsentativen Befragung von 2195 Erwachsenen im Januar gaben das 18 Prozent der Frauen an - im Vergleich zu 63 Prozent bei den Männern, wie ...

