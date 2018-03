Japan gilt als Vorreiter der Krypto-Regulierung. Jetzt geht die Aufsicht scharf gegen sieben Börsen vor. Die Kurse brechen ein.

In Japan, einem der Zentren der Krypto-Welt, machen die Regulierer ernst - und die Bitcoin-Enthusiasten horchen auf. Seitdem der Bitcoin am Mittwoch mit 1000 Dollar ein knappes Zehntel seines Wertes verlor, müht er sich an der wichtigen 10.000-Dollar-Marke ab - vergeblich.

Das resolute Vorgehen der FSA, der japanischen Finanzaufsicht, beeindruckt die Krypto-Anleger. Denn die Vorreiterin in der Regulierung von Bitcoin & Co. erhöht nach dem größten virtuellen Währungsraub der Geschichte den Druck auf die heimischen Währungsbörsen - mit Strahlkraft für die gesamte Szene.

Am Donnerstag bestrafte die FSA sieben Börsen, darunter das Opfer des Raubs: Coincheck. Fünf Börsen müssen ihre internen Kontrollen und Handelssysteme verbessern, um unter anderem Einlagen besser zu schützen und Geldwäsche sowie Terrorfinanzierung zu verhindern. Die Geschäfte der japanischen Börsen Bitstation und FSHO werden sogar für einen Monat offline gehen.

Damit wendet die FSA erstmals flächendeckend ihren neuen Regelungswillen gegen die wild wachsenden Börsen an. Nach der Pleite der einst größten Bitcoin-Börse Mt. Gox hat Japan als erster Staat die neuen Handelsplätze reglementiert. Damit wollte die Regierung Rechtssicherheit schaffen und eine Innovationswelle im Fintech-Sektor auslösen. Daher müssen sich Börsen bereits seit 2017 in Japan registrieren.

16 Handelsplätze haben es schon geschafft, 16 hingen bisher noch im Genehmigungsverfahren fest. Doch hat die FSA bei ihren Überprüfungen weitgehend auf die Selbstregulierung der Börsen vertraut und auf Vor-Ort-Inspektionen verzichtet. Ihre Laisser-faire-Politik ließ sie erst fallen, nachdem Hacker Anfang des Jahres bei Coincheck Konten der Währung Nem um umgerechnet 430 Millionen Euro erleichterten.

Seither ist die FSA Stammgast in den Handelsplätzen und untersucht genauer, wie professionell die jungen Startups vorgehen. Diese Vorortinspektionen dürften nun die Regel werden, deutete Finanzminister Taro Aso bereits im Februar an. "Es ist extrem wichtig für virtuelle Währungshändler, wirksame interne Kontrollen inklusive dem Management von IT-Systemrisiken, um die Kunden zu schützen," erklärte der Minister.

