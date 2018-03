Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag klar im Plus geschlossen. Der Leitindex SMI übersprang schon früh die 8'800-Punkte-Marke und näherte sich gegen Handelsschluss bis auf wenige Punkte der 8'900er-Schwelle an. Händler verwiesen auf den stärker werdenden US-Dollar, der vielen Titeln helfe. Zudem sei die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und Europa etwas zurückgegangen.

Es sei wahrscheinlicher geworden, dass US-Präsident Donald Trump die geplanten Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe nicht realisiere, meinten Experten. So hatten sich 107 Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses aus Trumps eigener Partei gegen die Pläne ausgesprochen. Sie brachten in einem Schreiben an den Präsidenten ihre "tiefe Besorgnis" über das Vorhaben zum Ausdruck. Keine hohen Wellen warf derweil der neuste Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB), auch wenn diese eine Normalisierung der Geldpolitik etwas stärker andeutete.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,27% höher bei 8'896,42 Punkten nur minimal unter dem Tageshoch von 8'898 Stellen. Er steuert somit wohl auf ein solides Wochenplus zu, notiert er doch gegenwärtig gut 3% über dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) avancierte um 1,20% auf 1'458,49 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,27% auf 10'303,91 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln beendeten alle bis auf Dufry den Tag im Plus.

Von den grössten ...

