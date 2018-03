ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Donnerstagnachmittag von Mario Draghi mächtig nach oben getrieben worden. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) lieferte genau das, was Marktakteure besonders gern vernehmen: Einen rosigen Wirtschaftsausblick verbunden mit der Aussicht auf weiter niedrige Zinsen. "Mehr Wachstum bei weniger Inflation, das ist günstig", sagte ein Händler. Die EZB hatte die Wachstumsprognose für das laufende Jahr nach oben und die Inflationsprognose für das kommende Jahr nach unten genommen.

Dass US-Präsident Donald Trump möglicherweise noch am Abend nach Handelsschluss die ersten Strafzölle verkünden könnte, ging angesichts der Draghi-Euphorie völlig unter. Händler warnten daher vor einem bösen Erwachen am Freitag.

Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 8.896 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 38,72 (zuvor: 40,44) Millionen Aktien. Unterstützung kam aber auch von den eidgenössischen Arbeitsmarktdaten. Im vergangenen Monat war die Quote auf 3,2 von 3,3 Prozent im Januar gesunken. Händler sahen darin einen Beleg für steigende Konsumausgaben in der Schweiz. Damit befinde sich die Konjunktur auf solidem Wachstumskurs, hieß es.

Handelbare Neuigkeiten zu einzelnen Werten gab es erneut kaum. Beim Pharmaunternehmen Roche wirft der langjährige Chef der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, John Reed, das Handtuch. Der im Bereich Krebsforschung tätige Manager William Pao soll ihn ersetzen. Händler zeigten sich etwas verwundert über den Abgang von Reed, Anleger blieben aber gelassen. Die Aktie gewann mit dem festen Markt 1,0 Prozent.

Julius Bär will thailändische Kunden für ihre Vermögensverwaltung über ein Gemeinschaftsunternehmen gewinnen. Dieses soll mit dem Partner Siam Commercial Bank ins Leben gerufen werden. Die schweizerische Bank wird anfangs 40 Prozent an dem Joint Venture halten. Die Vereinbarung enthält die Option, den Anteil im Laufe der Zeit auf 49 Prozent aufzustocken. Die Titel legten um 0,8 Prozent zu.

