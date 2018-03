Börsen für digitale Assets entwickeln sich zu den größten Gewinnern des Kryptowährungs-Boom. Doch die Behörden blicken mittlerweile genauer hin.

Die zehn größten Handelsplätze generieren über Gebühren in der Spitze pro Tag gut drei Millionen Dollar, und laufen damit auf mehr als eine Milliarde Dollar jährlich zu, geht aus Schätzungen von Bloomberg hervor. Diese basieren auf den Zahlen des Daten-Trackers CoinMarketCap.com zu den Handelsvolumina und den Gebühreninformationen auf den Webseiten der Börsen. Für die Berechnungen wurden die Gebühren im untersten Bereich der Skala verwendet.

Die Projektionen sind nur eine grobe Schätzung, da es nahezu unmöglich ist zu wissen, was genau die in Privatbesitz befindlichen Firmen verlangen, einschließlich der Rabatte für ihre aktivsten Händler. Basierend auf dem täglichen Handelsvolumen und den aufgelisteten Gebühren beläuft sich der Jahresumsatz der Top 10 auf Milliarden von Dollar. Auch wenn die Zahlen nicht exakt sind, zeigt die Größenordnung, dass der Boom virtueller Währungen sehr reales Geld erzeugt.

"Die Börsen und Transaktionsverarbeiter sind die größten Gewinner in diesem Bereich, weil sie den Menschen ermöglichen, an diesem expandierenden Sektor teilzuhaben und Geschäfte zu tätigen", sagt Gil Luria, Aktienanalyst bei DA Davidson & Co, der die Methodik für die Umsatzschätzungen überprüfte. "Da gibt es ein großes Geschäft, und es würde mich nicht überraschen, wenn sie Hunderte von Millionen Dollar Umsatz machen und möglicherweise sogar Milliarden pro Jahr."

Das in Tokio ansässige Unternehmen Binance und die in Hongkong ansässige OKEx wickeln mit täglich umgerechnet rund 1,7 Milliarden Dollar das größte Handelsvolumen ab. Basierend auf Gebühren von 0,2 Prozent, die höher sind als die 0,07 Prozent von OKEx für die aktivsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...