Die EZB verzichtet darauf, die Geldpolitik weiter zu lockern. Doch von einer Normalisierung ist sie noch weit entfernt. Deutschlands Sparer leiden weiter.

Den heutigen Tag hatten sich die meisten Analysten nicht unbedingt rot im Kalender markiert. Denn nach den Volten an den Finanzmärkten in den vergangenen Wochen und angesichts der Unsicherheit durch die jüngsten Spannungen in der Handelspolitik zwischen den USA und Europa hatte die Mehrheit der Experten darauf gewettet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Sitzung heute die Füße stillhält.

Daher dürften sie nicht schlecht gestaunt haben, als EZB-Chef Mario Draghi heute den ersten Trippelschritt auf dem Weg zum Ausstieg aus der extrem expansiven Geldpolitik einleitete. Anders als bisher verzichtete Draghi in seinen Erläuterungen zur Geldpolitik darauf hinzuweisen, die EZB sei bei einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage bereit, ihr Wertpapierkaufprogramm auszuweiten.

Allerdings handelt es sich bei dieser verbalen Änderung nur um eine kosmetische Korrektur. Angesichts des kräftigen Aufschwungs in der Eurozone steht eine Ausweitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...