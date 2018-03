Der größte europäische Versicherer beruft den 53-Jährigen Iván de la Sota ins Führungsgremium. Er soll dafür sorgen, dass der Dax-Konzern sich möglichst schnell auf das digitale Zeitalter vorbereitet.

Oliver Bäte hat nie einen Hehl daraus gemacht, welchen Weg er mit der Allianz einschlagen will. Ziel sei die "Transformation der Allianz in ein völlig kundenorientiertes und durchgehend digitales Unternehmen", gab der Vorstandschef von Europas größtem Versicherer erst vor wenigen Monaten auf einer Veranstaltung Einblick in seine Pläne. Nun hat der drahtige Manager an der Spitze des Münchener Dax-30-Konzerns ein unübersehbares Zeichen für diesen Umbau gesetzt.

Der Konzern an der Königinstraße schafft ein neues Vorstandsressort für "Business Transformation und Innovation des Geschäftsmodells", wie das Unternehmen am späten Donnerstag mitteilte. Neuer Mann an der Spitze des Ressorts wird der 53-Jährige Spanier Iván de la Sota sein, der bisher die ibero-lateinamerikanische Region für die Allianz leitete.

Bäte beruft damit einen neuen Kopf für den digitalen Wandel im Konzern. Erst vor knapp einer Woche hatte die Allianz verkündet, dass ihr bisher für die Digitalisierung zuständige Manager, der Deutsch-Türke Solmaz Altin, schon nach zwei Jahren wieder auf einen neuen Posten versetzt werde.

Der 44-Jährige, der 2016 zum ersten Chief Digital Officer der Allianz ernannt worden war, wechselt im April in den Asien-Vorstand nach Singapur. Dort soll er im Mai 2019 Asien-Chef George Sartorel ablösen. Altin hatte vor seinem Wechsel nach München ...

