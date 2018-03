FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi hat in der laufenden Tarifrunde zu Warnstreiks bei der Deutschen Telekom aufgerufen. Das Unternehmen habe in der zweiten Verhandlungsrunde am 8. März 2018 kein Angebot unterbreitet, teilte Verdi mit. Um Druck auf den Arbeitgeber auszuüben, sollen die Streiks bereits am Freitag beginnen.

In den ersten Tagen ruft Verdi gezielt 5.000 Beschäftigte zu Aktionen und Protesten auf. Betroffen sind Betriebsteile und Einrichtungen der Service- und der Techniksparte in nahezu allen Bundesländern.

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde unter anderem eine Entgelterhöhung um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Komponente zur Steigerung der Einkommensgerechtigkeit. Die Höhe der Ausbildungsvergütungen und der Vergütungen für dual Studierende soll um 75 Euro angehoben werden.

Die dritte Runde der Verhandlungen für die rund 62.000 betroffenen Tarifangestellten und Auszubildenden findet am 21./22. März 2018 in Berlin statt.

