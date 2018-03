FRANKFURT (Dow Jones)--Fitch hat die Bonität des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care (FMC) mit "BBB-" und stabilem Ausblick bestätigt. Das gleiche Rating und ebenfalls ein stabiler Ausblick gelten für die Muttergesellschaft Fresenius SE, wie Fitch mitteilte.

Fresenius Medical habe eine führende Position in einem nicht-zyklischen und wachsenden Markt, begründete die Ratingagentur ihre Einschätzung. Allerdings sei das Unternehmen von einem einzigen Behandlungsangebot abhängig, schränkte Fitch ein. Das Rating sei mit dem der Muttergesellschaft Fresenius SE verknüpft. Der Gesundheitskonzern habe nach den jüngsten Zukäufen zwar eine vergleichsweise hohe Verschuldung. Sein Geschäftsmodell sei jedoch risikoarm, und die Bad Homburger hätten in der Vergangenheit gezeigt, dass sie Zukäufe erfolgreich in den Konzern integrieren könnten.

March 08, 2018

