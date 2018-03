Die Experten der japanischen UOB Group sehen mittelfristig eine Aufwärtsbewegung in Richtung 1,2500. Wichtige Zitate: Die antizipierte Stärke der Gemeinschaftswährung in Richtung 1,2465 hat an Dynamik verloren. Der Euro zog sich rasch von den Hochs zurück. Der Aufwärtsdruck hat an Momentum verloren. Einen nachhaltigen Pullback zu erwarten ist aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...