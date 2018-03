Als wegweisende Führungskraft im Bereich von Rechtsangelegenheiten tritt Brian McGovern einem hervorragenden Führungsteam bei

AUSTIN, Texas, 8. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitratech (http://www.mitratech.com/), der führende Anbieter von rechtlicher, Compliance- und Risikomanagement-Software, erweiterte sein Führungsteam durch die Aufnahme von Brian McGovern, der ein erfahrener Experte für Rechtsangelegenheiten ist und neuer Executive Director für strategische Programme wird. In seiner Funktion wird McGovern mit dem Führungsteam des Unternehmens zusammenarbeiten, um die strategische Vision der preisgekrönten Plattformtechnologie (http://www.mitratech.com/teamconnect/) weiterzuentwickeln.

Zuletzt war McGovern Senior Vice President und Chief Data Officer für Legal Operations bei der American International Group Inc. (NYSE:AIG), wo er die Umstrukturierung der Rechtsabteilung des Unternehmens leitete und eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Organisation, der Prozesse und der Technologiearchitektur spielte, wodurch die Ausgaben von AIG im rechtlichen Bereich um über 1,2 Milliarden US-Dollar reduziert wurden.

Unter seiner Leitung konnte AIG eine bessere Kontrolle und Performance bei den jährlichen Rechtsausgaben des Unternehmens in Höhe von 2,4 Milliarden Dollar erzielen, indem er mit mehr als 1.500 Anwaltskanzleien für über 90 Millionen versicherte Kunden in 90 Ländern zusammenarbeitete. Vor seiner Tätigkeit im Rechtsbereich diente McGovern dem Unternehmen als Vice President und Global Head des Implementation and Process Performance Management, wo er funktionsübergreifende Teams leitete, um die Geschäftsprozesse in mehreren Funktionsbereichen dramatisch zu verbessern. Dazu gehörten Einsparungen in Höhe von über 3,7 Millionen US-Dollar bei der Prüfung von Rechnungen im Rechtsbereich.

"Brian McGovern ist in der Branche führend und ein Innovator, der bewiesen hat, welchen enormen Wert eine gut geführte Rechtsabteilung bieten kann. Seine Arbeit bei AIG hat bewiesen, dass Rechtsabteilungen die gleiche Transparenz, Kontrolle und Prozessqualität haben können wie jeder andere Teil eines Unternehmens", sagte Jason Parkman, Chief Executive Officer von Mitratech. "Rechtliche Vorgänge können nicht nur zu enormen Kosteneinsparungen führen, sondern auch eine Quelle der Innovation und ein Beispiel für Exzellenz für das gesamte Unternehmen sein. Ich freue mich sehr, dass McGovern diese Fachkompetenz bei Mitratech einbringen wird, von der unsere Produkt- und Serviceteams sowie unsere Kunden direkt profitieren werden."

Vor seinem Engagement bei AIG bekleidete McGovern Führungspositionen bei Merrill Lynch, GE und Credit Suisse, wo er die Geschäftsstrategie, die Geschäftsprozessinitiativen, die Qualitätstechnologie und andere strategische Unternehmungen beaufsichtigte, die auf die Reorganisation von Geschäftsabläufen, die Steigerung der Produktivität und die Kosteneinsparungen ausgerichtet waren.

"Ich freue mich sehr, dem Team von Mitratech beizutreten", sagte McGovern. "Nachdem ich die meiste Zeit meines beruflichen Werdegangs damit verbracht habe, betriebliche Abläufe zu transformieren, glaube ich, dass ich bei Mitratech eine einzigartige Perspektive einbringen kann, die es uns weiter ermöglichen wird, unseren Kunden einen Mehrwert zu liefern."

Über Mitratech

Mitratech ist ein marktführender Anbieter von Softwarelösungen für rechtliche, Compliance- und operative Risiken mit mehr als 1.200 Unternehmenskunden aller Größen rund um die Welt, darunter fast 40 Prozent der Fortune-500-Unternehmen und mehr als 500.000 Benutzer in über 160 Ländern. Mitratechs Portfolio an Software für Unternehmensrecht und Risikomanagement umfasst: Management von Rechtsangelegenheiten, Ausgabenmanagement, eBilling, Legal Hold, Vertragsmanagement, Risikomanagement, Richtlinienmanagement, Auditmanagement sowie Gesundheits- und Sicherheitsmanagement. Näheres erfahren Sie unter www.mitratech.com (http://www.mitratech.com/).

