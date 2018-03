Von Aisha Al-Muslim

NEW YORK (Dow Jones)--Aktionäre des Unterhaltungskonzerns Walt Disney haben sich überraschend gegen einen Vergütungsplan für Chairman und CEO Robert Iger gestellt. Auf der Hauptversammlung lehnten sie den Plan mit 52 Prozent der Stimmen ab. Iger stehen nach einer im Dezember unterzeichneten Vereinbarung 142 Millionen US-Dollar in Aktien zu, basierend auf dem Aktienkurs damals. Der Disney-Chef hat nur Anspruch auf die Zahlung, wenn der im Dezember ebenfalls vereinbarte Kauf von Unternehmensteilen der 21st Century Fox Inc gelingt.

Der Board von Disney teilte nach der Abstimmung mit, das Ergebnis zu "akzeptieren". Die Aktionäre konnten auf der Hauptversammlung nur eine Empfehlung aussprechen, das Ergebnis der Abstimmung ist nicht bindend. Der Board will nun bei künftigen Entscheidungen über die Managementvergütung das Votum berücksichtigen.

Das Führungsgremium hatte argumentiert, Iger habe den Unternehmenswert von Disney stark gesteigert. Aktionäre hätten mit Iger einen Ertrag von 414 Prozent verbucht und die Marktkapitalisierung sei auf 156 von 46 Milliarden Dollar gestiegen.

Im Jahr 2017 hatte Iger eine Vergütung von 36,3 Millionen Dollar erhalten, nach 43,9 Millionen ein Jahr zuvor.

