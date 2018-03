Andersen Global freut sich sehr, seine Expansion im Vereinigten Königreich mit einer Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der führenden, auf MwSt-Dienstleistungen spezialisierten Londoner Firma RBCVAT Limited ankündigen zu können. Die von Roger Bevan geleitete Firma ist eine für den Ausbau der Plattform von Andersen Global in diesem europäischen Schlüsselmarkt wichtige Ergänzung. RBCVAT Limited gehört zur LLP, die Andersen Global zusammen mit den Founding Partners George McCracken und James Frost im Vereinigten Königreich gebildet hat.

"Das Vereinigte Königreich ist der nächste große Wachstumsschritt unserer Firma. Ich wollte, dass wir mit einer hochklassigen Organisation zusammenarbeiten, deren Kultur zu unseren Zielsetzungen passt", erklärte Mark Vorsatz, Global Chairman und Andersen Tax LLC CEO. "Roger ist ein ehemaliger Kollege bei Arthur Andersen und war die erste auf die Mehrwertsteuer spezialisierte Neueinstellung in Europa, wodurch er ein leistungsfähiges Unternehmen und hervorragende Experten einbringt, die unseren Ruf als bestes Unternehmen der Branche unterstreichen. Die Eingliederung von RBCVAT Limited in Verbindung mit Rogers Expertenwissen ist äußerst vorteilhaft für unsere Firma und ich freue mich darauf, unsere Entwicklung im Vereinigten Königreich fortzusetzen."

RBCVAT Limited wurde vor über 15 Jahren gegründet und ist auf europaweite Mehrwertsteuer-Beratungsdienstleistungen spezialisiert. Die Expertise der Firma umfasst unternehmensorientierte MwSt-Beratung, Beratung von US-Unternehmen für Einfuhrgeschäfte nach Europa, Versorgungsketten und MwSt-Planung, Unterstützung von US-Unternehmen in Bezug auf MwSt-Registrierung und Einreichung von Dokumenten sowie Bereitstellung von qualifizierten MwSt-Schulungspaketen.

"Die Kultur unserer Firma stellt eine unübertroffene Detailgenauigkeit und hervorragenden nahtlosen Service für unsere Kunden in den Mittelpunkt, während wir gleichzeitig unsere Herangehensweise an den Bedürfnissen der Kunden orientieren. Für unsere Kunden bleiben wir der branchenbeste MwSt-Dienstleister für alle europäischen Länder. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global passt in Bezug auf die von uns bereitgestellten Dienstleistungen sehr gut zu uns, darüber hinaus können wir die zunehmend komplexen und internationalen Bedürfnisse unserer Kunden noch besser abdecken", fügte Roger hinzu.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 87 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

