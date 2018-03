Kritik an ihrem Vorsitzenden André Poggenburg und seinem Stil kam in Sachsen-Anhalts AfD wiederholt auf. Doch jetzt hat er sich "verkalkuliert".

Drei Wochen nach seiner Hetzrede gegen die Türkische Gemeinde hat Sachsen-Anhalts AfD-Chef André Poggenburg jetzt doch Fehler eingeräumt - und seinen Rücktritt angekündigt. "Ich habe mich da tatsächlich verkalkuliert", sagte der 42-Jährige am Donnerstag am Rande einer Landtagssitzung in Magdeburg.

Er habe die Folgen und Reaktionen auf die Rede nicht richtig abgeschätzt und den "enormen medialen Druck" nicht kommen sehen. "Das muss ich auf meine Kappe nehmen." Deswegen gebe er zum Monatsende seine Chefposten in Fraktion und Partei freiwillig und verbindlich auf, kündigte er an. Die Bundesspitze der AfD begrüßte die Entscheidung

Poggenburg ist seit fast vier Jahren Parteivorsitzender - und auch das prominenteste Gesicht der Landes-AfD in Sachsen-Anhalt. Sein Rückzug berge auch Unsicherheit, gab Poggenburg zu. Er könne stabilisierend wirken. "Aber es kann auch genau umgekehrt ein Vakuum entstehen, das neue Befindlichkeiten weckt und für neue Unruhe sorgt." Wer seine Posten übernehmen könnte, ist noch völlig offen.

Poggenburg selbst brachte seinen 51 Jahre alten Fraktions-Vize Oliver Kirchner als Nachfolger ins Gespräch. Den völlig zerstrittenen Landesverband übernimmt zunächst kommissarisch Vize-Chef Ronny Kumpf, wie Poggenburg ...

