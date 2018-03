Spaniens Frauen setzen am Weltfrauentag ein Signal gegen häusliche Gewalt und Machismus. Dafür erhalten sie Unterstützung von höchster Stelle.

Zuerst hatten spanische Frauenorganisationen im Januar dazu aufgerufen, sich dem weltweit organisierten Streik für mehr Gleichberechtigung anzuschließen. Dann schlossen sich Gewerkschaften an. Und am Ende entstand eine Massenbewegung: 5,3 Millionen Spanierinnen haben nach Angaben der Gewerkschaften heute ihre Arbeit niedergelegt, um für mehr Rechte zu demonstrieren.

120 Protestmärsche gab es im ganzen Land. Das Motto: "Wenn Frauen streiken, dann steht die Welt still." Wirklich still stand in Spanien zwar nicht viel, aber die Aktionen haben den Fokus des ganzen Landes einmal mehr auf ein wichtiges Thema gelenkt. Dabei ist es nicht so, dass die Frauenrechte in Spanien weniger geachtet werden als anderswo. Aber die öffentliche Aufmerksamkeit dafür ist in dem Königreich sehr ausgeprägt.

Das zeigt sich etwa im Umgang der Spanier mit sexueller und häuslicher ...

