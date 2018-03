Liebe Leser,

Ganze 22 Jahre war Südzucker im MDAX vertreten, dem zweitgrößten deutschen Aktienindex nach dem DAX. Jetzt muss das Unternehmen jedoch Platz für Rocket Internet machen und fällt in den SDAX zurück. Experten hatten schon im Vorfeld über diese Möglichkeit spekuliert.

Die Deutsche Börse gab jetzt die Bestätigung, am 19. März treten die Änderungen in Kraft. Hauptsächlicher Grund für die Abstufung dürfte der stetig sinkende Aktienkurs von Südzucker sein. In den letzten 12 ... (Robert Sasse)

