Der Tesla-Chef will in China ein Werk bauen, kommt wegen strengen Regulierungen aber nicht voran. Per Twitter unterstützt er Trumps Pläne für Auto-Zölle.

Elon Musk ist frustriert: Seit Monaten kämpft der Tesla-Chef für den Bau einer Fabrik in China und gleichzeitig gegen Regulierungen des Landes. Mit Tweets richtet er sich direkt an US-Präsident Donald Trump und unterstützt dessen Forderung nach höheren Zöllen für importierte Autos - laut Musk sollte es eine Anpassung geben. In einer Twitter-Serie kritisiert der Unternehmer die ungleichen Einfuhrreglungen der beiden Länder.

"Denken Sie, dass die USA und China gleiche und faire Regeln für Autos haben sollten?" schrieb Musk als Antwort auf einen Tweet des Präsidenten, der vorher . Der Unternehmer fügte an, dass China für amerikanische Autos 25 Prozent Einfuhrzoll anrechne, während die USA auf in China gebaute Fahrzeuge eine Abgabe von 2,5 Prozent erheben.

"Ich bin generell gegen Importzölle, aber die derzeitigen Regeln machen es sehr schwierig", twitterte Musk. "Es ist, als würde man ein olympisches Rennen mit Bleischuhen laufen."

