Die UN wirft der US-Luftwaffe vor, bei einem Luftschlag "mindestens 150" Menschen getötet zu haben. Das Pentagon weist diesen Vorwurf zurück.

UN-Ermittler werfen der US-geführten Anti-ISIS-Koalition vor, im März 2017 bei einem Luftangriff auf das Gebiet von ISIS bei Raqqa gegen internationales Recht verstoßen zu haben. Die Ermittler der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission zu Syrien (COI) sagten, der Luftschlag in Al-Mansoura in der Nacht zum 20. März habe "mindestens 150" Menschen getötet. "Die internationale Koalition hat es unter Verletzung des humanitären Völkerrechts versäumt, alle praktikablen Vorkehrungen zum Schutz von Zivilpersonen und zivilen Objekten zu treffen", heißt es in einer Erklärung vom 6. März 2018. Der ...

