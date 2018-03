-------------------------------------------------------------- Zur Pressemappe http://ots.de/NZfDE8 --------------------------------------------------------------



Zweimal 5.000 Euro für zwei Spitzenväter Einmal 2.500 Euro für einen Sonderpreisträger



Zur Förderung der Männeremanzipation würdigt das Familienunternehmen Mestemacher zum 13. Mal moderne Männer, die sich als Väter mit großem Engagement für ihre Kinder einsetzen und ihrer Partnerin den Rücken freihalten, damit diese in ihrem Beruf vorankommen kann.



"Partnerschaft und geschlechterdemokratische Beziehungen sind für Spitzenväter selbstverständlich. Sie brechen sich keinen Zacken aus der Krone, weil sie die Partnerin bei deren Karriere unterstützen und für die Kinder da sind", betont die Initiatorin des Gleichstellungspreises, Prof. Dr. Ulrike Detmers.



Schirmherrin Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Katarina Barley



"Immer mehr Eltern wollen ihr Leben gemeinsam und partnerschaftlich gestalten, für sich und für ihre Kinder. Viele Väter wünschen sich mehr Zeit für ihre Familie und viele Mütter mehr Zeit für ihren Beruf. Die Politik muss sie dabei unterstützen, beides unter einen Hut zu bekommen. Gerade mit dem ElterngeldPlus und dem Partnerschaftsbonus haben wir da in den letzten Jahren viel erreicht. Damit es klappt, kommt es vor allem auch auf die Väter an. Meine Gratulation an die Spitzenväter des Jahres 2018! Für sie sind die partnerschaftliche Aufteilung und die gemeinsame Erziehung selbstverständlich. Sie unterstützen ihre Partnerinnen bei der Karriere und sind für ihre Kinder da. Diese Väter sind Vorbilder und leben eine moderne Familienkultur", so Schirmherrin Dr. Katarina Barley, die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend."



