Am 23. März sollen die Importzölle auf Stahl und Aluminium in Kraft treten. Auch wenn die USA einzelne Länder ausklammern wollen: Aufatmen können globale Handelspartner nicht.

Für diesen Auftritt mussten Donald Trumps Mitarbeiter eine Nachtschicht einlegen. Binnen 24 Stunden organisierten sie eine Unterschriften-Zeremonie im Roosevelt-Raum des Weißen Hauses, der Druck von oben muss groß gewesen sein.

Der US-Präsident wollte unbedingt noch in dieser Woche eine Erklärung unterschreiben, die den Weg für hohe Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren freimacht. "Heute verteidige ich Amerikas nationale Sicherheit, indem ich Zölle auf ausländische Importe von Stahl und Aluminium erhebe", sagte Trump, bevor er zu zwei Mappen griff und die Papiere unterzeichnete.

Die Dokumente bieten dabei allenfalls eine grobe Grundlage für die Handelsbarrieren. Als eine CNN-Moderatorin Trumps Auftritt ankündigte, musste sie nach Worten suchen. Gleich werde der Präsident etwas vorstellen, seine "...was war es genau? Ein Regelwerk?". Überschrieben sind Trumps Pläne mit "A Proclamation", eine Verkündung.

Binnen zwei Wochen will die US-Regierung die Details nachliefern, bis dahin muss ein wasserdichtes Konzept stehen. Denn die Zölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium sollen bereits am 23. März in Kraft treten.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass Trump nun doch offen ist für die Idee, einzelne Länder auszuklammern. "Der Präsident erkennt Kanada und Mexiko als Sonderfälle an und wird die laufenden Gespräche mit diesen Ländern fortsetzen, um unsere Bedenken auszuräumen", hieß es aus dem Weißen Haus.

Man sei bereit, "mit jedem Land, mit dem wir eine Sicherheitsbeziehung unterhalten, alternative Wege zu erörtern", besagt die Erklärung weiter. Käme man zu anderen Lösungen, "zu einer befriedigenden Alternative", um das Problem von Metall-Überkapazitäten und Dumpingpreisen einzudämmen, "könnten die Beschränkungen aufgehoben werden."

Eigentlich wollte Trump die Strafzölle zunächst weltweit und pauschal anwenden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...