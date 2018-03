Kurzfristig hat das Momentum am Kryptomarkt gedreht. Die Bären sind am Drücker und zuletzt gab der Wert aller Kryptowährungen deutlich nach. Coinmarketcap weist diesen Wert am Donnerstag Abend bei 375 Milliarden US-Dollar. Zum Wochenbeginn waren es noch 100 Milliarden mehr. Wir schauen uns mit den Experten von Etoro an was die Coins und Token derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...