Sommerzeit ist Urlaubszeit - wo geht es dieses Jahr hin?

Der Winter verabschiedet sich so langsam aus Deutschland. Es wird Zeit sich um die warme Jahreszeit und den Urlaub Gedanken zu machen. Im laufenden Jahr haben laut Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen 46 Prozent der Menschen in Deutschland die Absicht zu Verreisen. Populärstes Reiseziel der Befragten mit fester Reiseabsicht ist Deutschland. Aber es gibt noch andere interessante Ergebnisse.

Urlaub im eigenen Land. Wie viele andere Nationen auch, reisen die Deutschen inzwischen am liebsten innerhalb Deutschlands. Beliebte Reiseziele sind neben Nord- und Ostsee vor allem die Alpen. Im Ranking der einzelnen Bundesländer sticht Bayern 2017 ganz klar als Gewinner heraus. Lieferten sich Bayern und die Ostsee früher knappe Kopf-an-Kopf-Rennen, so konnte Bayern die Ostsee in der Saison 2017 deutlich abhängen. Doch auch Mecklenburg-Vorpommern hat trotz des größeren Abstands zu Bayern im Jahresvergleich an Beliebtheit hinzugewonnen: Während im Jahr 2016 nur 6,9 Prozent das Bundesland als Reiseziel wählten, waren es 2017 7,5 Prozent.

