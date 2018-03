Liebe Leser,

Mecklenburg-Vorpommern ist bei Unternehmen in der Prioritätsliste für gewöhnlich nicht sehr weit oben vertreten. Mit einem durchschnittlichen verfügbaren Nettoeinkommen von 869 Euro bildet das Bundesland laut Statista das Schlusslicht im Ländervergleich. Die Commerzbank glaubt trotzdem an die Zukunft der Region, wie die "Ostsee Zeitung" berichtet.

Demnach will die Bank künftig die Nummer Eins in MV werden und in Zukunft von einem erwarteten Aufschwung bei der Landwirtschaft ... (Robert Sasse)

