The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US64110LAJ52 NETFLIX 2022 BD01 BON USD N

CA XFRA US676167BV08 OESTERR.K.BK 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1788529490 CPPIB CAP. 18/33 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1788584321 BBVA 18/23 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1788951090 SKAND.ENSK. 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1789460216 UNION NATL BK 18/23 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1789515134 BELDEN INC. 18/28 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1789699607 A.P.MOELLER-MAERSK 18/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1790104530 SENEGAL, REP. 18/28 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1790134362 SENEGAL, REP. 18/48 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1790338799 KOMMUN.SVER. 18/20 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1790931114 SPAREBK. 1 OSTL.18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1790961962 NATL BK OF CDA 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1790990474 CREDIT AGR.LN 18-25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1791485011 EIB EUR.INV.BK 18/28 MTN BD02 BON EUR N

CA 0AP XFRA HU0000102132 APPENINN VAG.H.NY.M.UF100 EQ00 EQU EUR N

CA 1YJ XFRA US5020741071 LM FNDG. AMER. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA K1AL XFRA AT0000653670 KEPLER SMALL CAP AKT. T FD00 EQU EUR N

CA UIGX XFRA DE0005316988 DEGUSSA AKTIEN UNI.-FDS FD00 EQU EUR N

CA YFPJ XFRA DE000A0JELL5 FIVV-MIC-MANDAT-CHINA FD00 EQU EUR N

CA GV5H XFRA DE000A1CUGJ8 FT ACCUGELD (G) FD00 EQU EUR N

CA UNOA XFRA LU1570401114 UNIGLOBAL DIVIDENDE A FD00 EQU EUR N