The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0037972392 CS N.Y.BR. 08/18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1YC7R1 BERLIN, LAND LSA14/18A426 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB67L9 NORDLB MULTIZINS 04/12 BD00 BON EUR N

CA XFRA US191216AY64 COCA-COLA CO. 12/18 BD00 BON USD N

CA XFRA DE0001615557 AAREAL BANK IS.101 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE0002677390 LB.HESS.-THR. OPF 739 BD01 BON DEM N

CA XFRA XS0164831843 DT. BAHN FIN. 03/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0828724004 SECURITAS AB 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA USL20041AB24 COSAN LUX 13/18 REGS BD02 BON BRL N

CA PV6B XFRA FR0011732759 PIERRE ET VACANC.14-19 CV EQ00 EQU EUR N